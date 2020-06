Operazione Verità, Confagricoltura L’Aquila: “Impietosa relazione Consorzio Bacino Aterno Sagittario”

Confagricoltura L’Aquila: Impietosa la relazione del Commissario del Consorzio di bonifica “Bacino Aterno Sagittario”

Confagricoltura L’Aquila ringrazia il Commissario regionale Sergio Iovenitti per tutto il lavoro svolto e riepilogato nella relazione “operazione verità”, sullo stato di salute del Consorzio di Bonifica Interno presentata ufficialmente alle Organizzazioni Agricole.

Confagricoltura L’Aquila evidenzia come il Commissario abbia fatto luce su molti aspetti opachi della gestione economica e finanziaria del Consorzio ed in particolare sul riaccertamento dei residui attivi e passivi, sul recupero dell’evasione ed elusione contributiva, sui numerosi contenziosi in atto, sulla retribuzione attribuita al Direttore. In più punti il Dottor Iovenitti ha ravvisato danni patrimoniali per i quali dovrà pronunciarsi la Corte dei Conti, sulle eventuali responsabilità dell’Amministrazione consortile e dei direttori che si sono avvicendati nel corso del 2018.

“È una relazione impietosa che fotografa lo stato di degrado amministrativo del Consorzio, prova ne è che il Commissario ha dovuto addirittura riapprovare il rendiconto finanziario 2018, che è passato da un saldo positivo di 9.814 a un disavanzo di amministrazione di 404.285,40” afferma Fabrizio Lobene Presidente di Confagricoltura L’Aquila.

“La lunga relazione conferma tutte le nostre denunce per il tramite dell’ex Consigliere Fiorenzo Schiavitti e del nostro rappresentante Umberto Margiotta nei confronti dell’Amministrazione precedente che, fortemente influenzata dai politici locali, ha fatto scelte sbagliate e clientelari, orientate allo spreco del denaro dei consorziati. Siamo amareggiati che i nostri appelli sui media, le segnalazioni alla Corte dei conti regionale e alla Commissione di vigilanza del Consiglio regionale siano caduti nel vuoto”. Conclude Lobene

Confagricoltura L’Aquila fa appello alle altre organizzazioni agricole affinché riflettano su quanto accaduto e alle prossime elezioni oltre a fare fronte comune scelgano candidati indipendenti, per arginare le interferenze della mala politica che tanti danni ha provocato ai consorziati.