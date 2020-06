L’Aquila: venerdì tempo stabile, possibili brevi acquazzoni pomeridiani previsioni

L’Aquila – Venerdì al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più al pomeriggio con isolati e brevi acquazzoni possibili sui rilievi. Asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi in serata e nottata. Temperature comprese tra +13°C e +25°C.

In Abruzzo al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sui rilievi con locali e brevi temporali associati, maggiori schiarite lungo le coste. Stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Italia al Nord variabilità asciutta al mattino su Liguria e Triveneto, temporali in rapida formazione al pomeriggio sulle Alpi, in attenuazione in nottata. Al Centro ennesima giornata all’insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree Appenniniche di Marche e Abruzzo.Al Sud intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite salvo qualche temporale sui rilievi del Molise e Campania.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime.

www.centrometeoitaliano.it

(Centro Meteo Italiano)