Incidente sulla statale 80, 20enne in gravi condizioni

SAN VITTORINO – Incidente stradale, 20enne finisce in ospedale in gravi condizioni.

È ricoverato in gravi condizioni il 20enne che questa notte ha avuto un brutto incidente stradale sulla statale 80, all’altezza di San Vittorino.

Per cause in corso di accertamento, l’auto è uscita di strada, finendo contro un albero. Violento l’impatto, che ha procurato gravi ferite al conducente dell’auto. Si tratta di Daniele Cammarota, un giovane, classe 2000, residente a Pizzoli e tesserato con la locale squadra di calcio.

“Tutti noi del Moro Paganica – scrive la società su Facebook – siamo vicini agli amici dell’asd Pizzoli ed al loro tesserato Daniele Cammarota vittima di un grave incidente automobilisto. Forza Daniele non mollare, siamo tutti con te. Ti vogliamo rivedere in campo il prima possibile”.