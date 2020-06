Elezioni 2020, Luca Toccalini ad Avezzano

Luca Toccalini, segretario nazionale della Lega Giovani sarà oggi ad Avezzano.

Toccalini arriva ad Avezzano nel day after della visita in città del segretario della Lega, l’onorevole Matteo Salvini, sempre in vista delle prossime lezioni amministrative.

L’onorevole Luca Toccalini è atteso oggi al Gran Caffè, ore 19, per un incontro pubblico.

L’evento è organizzato e fortemente voluto, dal gruppo Lega Giovani Marsica che sostiene la candidatura a sindaco di Tiziano Genovesi.

L’incontro con Toccalini sarà un’occasione di confronto per discutere del futuro della città.

Saranno presenti anche il candidato sindaco Tiziano Genovesi, Francesco De Santis, coordinatore regionale Lega Giovani Abruzzo e Pamela Di Iorio, responsabile Lega Giovani Marsica.

Domani invece Luca Toccalini sarà a Chieti.

“Un incontro smart, una colazione informale con Luca Toccalini, il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano e i giovani della Lega avrà luogo domani 26 giugno alle ore 10 presso la Casina dei Tigli in piazza Giuseppe Mazzini a Chieti”.

Lo rende noto Luca Felle, responsabile cittadino della Lega Giovani, che scrive: “Un momento di confronto per apportare un contributo di idee e proposte per l’imminente campagna elettorale”.

Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno invece il segretario della Lega Matteo Salvini sarà a Vasto.

Domani, venerdì 26 giugno alle ore 17.30, il segretario federale della Lega Matteo Salvini, accompagnato dal segretario regionale on. Luigi D’Eramo, sarà a Vasto presso La Vastese in via Ciccarone 98 per incontrare amministratori e simpatizzanti.