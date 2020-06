Coronavirus Abruzzo, un nuovo caso positivo

L’aggiornamento del 25 giugno sui contagi da Coronavirus in Abruzzo.

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3284 casi positivi al Coronavirus, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registra 1 nuovo caso. 32 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 337 (+2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 461 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2452 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri, di cui 105 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2347 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 371, con una diminuzione di 7 unità rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 101814 test. Del totale dei casi positivi, 224 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 816 in provincia di Chieti, 1585 in provincia di Pescara, 631 in provincia di Teramo, 25 fuori regione, mentre per 3 casi non è indicata la provenienza.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità.

Coronavirus, i controlli.

Nella giornata di ieri, mercoledi 24 giugno 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del Coronavirus, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 536 controlli personali, con 147 attività.