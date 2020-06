Cogesa conferma, notificato sequestro preventivo del centro di raccolta a Sulmona

Cogesa, c’è la conferma: notificato il sequestro preventivo del centro di raccolta di via Vicenne a Sulmona. L’avviso da parte dell’azienda.

“Ci è stato notificato ieri pomeriggio, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sulmona, il decreto di sequestro preventivo del centro intercomunale di raccolta con sede a Sulmona, in via Vicenne. Il sito è, dunque, momentaneamente chiuso, ma Cogesa sta facendo il possibile per riaprirlo quanto prima. Nel qual caso sarà data adeguata comunicazione all’utenza”.

“Nel frattempo, è stato potenziato il servizio gratuito di ritiro ingombranti a domicilio. Perciò, invitiamo chi dovesse disfarsi di tali rifiuti a rivolgersi al nostro numero verde 800.012.490 per prenotare il servizio di ritiro gratuito a domicilio, che è stato potenziato e che prevede ritiri con frequenza giornaliera”.