Alessandro De Angelis si aggiudica il Premio Pratola 2020

Il giornalista aquilano Alessandro De Angelis, vice direttore dell’Huffington Post, tra i vincitori del premio nazionale Pratola 2020.

Il premio nazionale Pratola 2020 si svolgerà sabato prossimo, 27 giugno, a partire dalle ore 17, presso l’Hotel Santacroce Meeting in Viale della Repubblica, 55 a Sulmona. Si tratta della decima edizione el Premio fondato da Ennio e Pierpaolo Bellucci e organizzato dall’Associazione Futile Utile per rendere merito a significative personalità del mondo dell’arte, del giornalismo, dell’economia, della musica, dello spettacolo, dello sport, della letteratura e della cultura. Tra i premiati il giornalista aquilano Alessandro De Angelis.

Premio nazionale Pratola 2020

Il Premio si articola in diverse sezioni, che da un lato premierà le eccellenze del territorio abruzzese e peligno, dall’altro, attraverso la sezione premi speciali, verranno conferiti riconoscimenti a personaggi che si sono distinti nelle loro rispettive carriere e che rappresentano, in campo nazionale, un punto di riferimento nel proprio settore di attività.

L’organizzazione e coordinamento sono affidate ai giornalisti Ennio e Pierpaolo Bellucci, mentre i presentatori dell’evento saranno Roberto Ruggiero e Federica Peluffo, che collaborano con le reti Mediaset.

Oltre ad Alessandro De Angelis – come vice direttore Huffington Post e autore tv – questi i nomi delle personalità che, per la Sezione Premi Speciali, verranno insignite del premio nazionale Pratola 2020:

Maria Teresa Letta, vice Presidente della Croce Rossa italiana, per la sezione Pace e Solidarietà; Lina Palmerini, giornalista parlamentare e quirinalista del Sole 24 Ore; per la sezione Giornalismo, per la sezione Giornalismo; Myrta Merlino, giornalista televisiva e volto di La7, per la sezione Giornalismo televisivo; Patrizio Rossi, Sovrintendente sanitario nazionale Inail, per la sezione Lavoro; Andrea Sedici, stilista tra i più originali emergenti italiani, per la sezione Moda e Lavoro; Lucilla e Mario Pelino, imprenditori dell’azienda famosa nel mondo per i suoi confetti, per la sezione Lavoro; Nunzio Di Placido, affermato artista sulmonese, per la sezione Arte; Nino Paolilli, giornalista e scrittore, per la sezione Letteratura e rapporti con le istituzioni e Goffredo Palmerini, scrittore e studioso di emigrazione, per la sezione Letteratura.

Prevista la partecipazione con interventi, si legge in una nota, «di diverse personalità e rappresentanti istituzionali, tra le quali il sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, il Vescovo di Sulmona-Valva, Mons. Michele Fusco, il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, le Consigliere regionali Antonietta La Porta e Marianna Scoccia, il Presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, la Presidente della Banca di credito cooperativo di Pratola Peligna, Maria Assunta Rossi».

La serata sarà allietata, oltre che dal noto attore comico sulmonese Gabriele Cirilli, anche dall’affermato musicista Santino Spinelli e dallo scrittore Dante Marianacci, «già insigniti del prestigioso riconoscimento nelle passate edizioni del Premio. L’accoglienza musicale di autorità, insigniti, ospiti e pubblico è stata affidata al complesso bandistico Città di Pratola Peligna, pianoforte e voce vedranno impegnati rispettivamente il maestro Massimo Domenicano e la cantante Rosanna Di Lisio.

«Messaggi di augurio e felicitazioni, sono già arrivati tra i quali fa spicco, – precisano gli organizzatori – quello di Gianni Letta».

ALBO D’ORO DEL PREMIO NAZIONALE PRATOLA

Premiati delle Sezioni Speciali 2012 – 2019

I Edizione 2012:

Oliviero Beha, giornalista e conduttore televisivo

Gabriele Gravina, presidente Lega Pro Calcio, dirigente sportivo

Santino Spinelli in arte “Alexian”, docente universitario, musicista

II Edizione 2013:

Riccardo Cucchi, giornalista Rai

Gabriele Cirilli, attore Tv e cinema

Franz Di Cioccio, musicista PFM, attore

William Raffaeli, Presidente Fondazione Isal

III Edizione 2014:

Gianni Letta, politico

Sergio Zavoli, giornalista

Giovanni Legnini, vice presidente del C.S.M

Mauro Cianti, Ceo Don The Fuller Jeans

Maximo Ibarra, Ceo Wind Telecomunicazioni

Roberto Marinucci, Ceo Fater spa

Giuseppe Guastella, inviato del Corriere della Sera

Luigi Gino Carrozza, campione italiano di atletica leggera

IV Edizione 2015:

Cesare Ranieri, direttore risorse umane Gruppo ILVA

Gian Antonio Stella, saggista, scrittore, giornalista

Carlo Paris, direttore Rai Sport

Luigi Di Biagio, Ct Nazionale Italiana Under 21

Paolo Assogna, inviato Sky sport

S.E. Mons. Angelo Spina, vescovo Sulmona-Valva

V Edizione 2016:

Arrigo Sacchi, opinionista sportivo e storico CT della Nazionale di calcio

Dacia Maraini, scrittrice e critica letteraria

Angelo Figorilli, inviato del Tg2

Stefano Pallotta, presidente Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo

Mauro Tedeschini, direttore “Il Centro” (Gruppo ed. Repubblica/ Espresso)

VI Edizione 2017:

Lino Guanciale, attore

Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera

Davide Cassani, CT Nazionale Italiana di Ciclismo

Valter Santilli, fisiatra del Papa

Salvatore Cieri, Direttore Generale Finanza Italdesign Giugiaro

S.E. Monsignor Giuseppe Molinari, Arcivescovo Emerito dell’Aquila

Maurizio Gentile, Direttore Rete Ferroviaria Italiana

VII Edizione 2018:

Ferruccio De Bortoli, Giornalista

Edoardo Siravo, attore

Mauro Vegni, Direttore Giro d’Italia

Maurizio Formichetti, manager sportivo

Dante Marianacci, poeta/scrittore

Piero Anchino, direttore il Centro

VIII Edizione 2019:

Marcello Sorgi, giornalista

Radio Radicale

Gaetano Liberti, neurochirurgo

Giulia Di Quilio, attrice

IX Edizione 2019 (Speciale):

Francesco Barone, docente universitario