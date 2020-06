Abruzzo, Camera boccia emendamento Fdi, “Scelta grave per la nostra regione”

“Inconcepibile e grave la scelta della maggioranza PD – M5S – Italia Viva di bocciare, nella V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, l’emendamento al decreto-legge “Rilancio”, presentato dal deputato di FdI Ylenja Lucaselli.

“Un emendamento per la sospensione dei Piani di Rientro delle Regioni per il triennio 2020-2022 che avrebbe liberato, in Abruzzo, risorse per circa € 30 milioni per ogni annualità da destinare alla ripartenza economica della Regione”, spiega la nota di del coordinatore regionale abruzzese Fdi, Etelwardo Sigismondi.

“Sono somme che la Regione ha già nelle sue disponibilità e che è costretta ad accantonare annualmente per il ripiano dei disavanzi amministrativi del passato. In un momento in cui servono iniezioni di liquidità per il rilancio dell’economia, il Governo Conte sceglie quindi di lasciare risorse congelate penalizzando la possibilità di attivare iniziative rivolte alle imprese, alle famiglie e agli enti locali. Mi meraviglio dell’atteggiamento dei parlamentari abruzzesi di maggioranza, sempre più in vacanza a Roma, che non si indignano per l’atteggiamento del Governo che ancora una volta sceglie di non sostenere l’Abruzzo e il suo tessuto economico”.