Tanti auguri a Renato Di Marco

Tanti auguri di buon compleanno a Renato Di Marco, il dottore o “Renatinho” come lo chiamano i suoi più cari amici.

Compie oggi gli anni il dottore Renato Di Marco, aquilano e chirurgo senologo presso l’ospedale di Teramo.

Storico membro della combriccola aquilana dei “leoni” , non ha mai dimenticato la sua città, dove torna non appena gli impegni lavorativi glielo consentono.

Gli anni di Renato non si conoscono: 20?40?182? Non si sa… Il dottore è un uomo senza tempo, un vero leò, senza macchia e senza paura.

Oggi Renato festeggerà finalmente insieme alla sua colonna, Pina e finalmente anche insieme al suo adorato figlio Alessandro, dopo il lungo lockdown che li ha visti separati.

“Che tua sia in moto, in sala operatoria, in barca o in qualunque posto del mondo, l’augurio è che tu possa avere sempre il vento in poppa e le tele a riva: tanti auguri Renatinho”.

Tanti auguri a Renato anche dalla redazione del Capoluogo.