Strade Alto Sangro, appaltati i lavori di messa in sicurezza

Appaltati i lavori di messa in sicurezza delle strade dell’Alto Sangro (Prov. L’Aquila).

Firmato ieri pomeriggio, presso la sede della Provincia dell’Aquila di Via Monte Cagno in L’Aquila, alla presenza del Segretario Generale dell’Ente, Dott. Paolo Caracciolo, il contratto d’appalto per i lavori di risanamento e adeguamento del corpo stradale ammalorato delle carrabili dell’Alto Sangro, per un importo complessivo pari a € 153.843,05 oltre l’iva corrente e saranno eseguiti dall’impresa Celi Calcestruzzi Spa, con sede in Massa d’Albe (L’Aquila).

“Anche la rete stradale dell’Alto Sangro – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso -, sarà finalmente sistemata e resa sicura, un’area di vitale importanza per l’economia della Regione Abruzzo, fortemente vocata alla ricettività turistica, comparto che contribuirà in modo determinate alla ripresa economica di questi territori, dopo la crisi scaturita dall’emergenza del Covid-19. La Provincia si sta adoperando alacremente per sistemare tutte le carrabili di propria competenza, al fine di migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei cittadini e gli utenti che percorrono le nostre strade, turisti che scelgono i nostri territori quale meta delle proprie vacanze e per questo è doveroso doverli accogliere adeguatamente, a iniziare dall’esperienza di viaggio”.