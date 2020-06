San Giovanni e l’acqua della Fonte d’Accolle, la tradizione rivive al Borsacchio

Il 23 giugno le Guide del Borsacchio sono ufficialmente ripartite con un evento per riportare una tradizione antica: la preparazione dell’acqua di San Giovanni.

“Una rapida escursione lungo gli antichi sentieri che da Roseto portano a Montepagano ed arrivo alla splendida Fonte D’accolle. Qui grazie a Roberta Tulli i partecipanti hanno riscoperto la tradizione della preparazione dell’acqua di San Giovanni: ottenuta utilizzando l’acqua della fonte mista alle essenze solstiziali raccolte come iperico, lavanda, origano, salvia e molte altre”.

“Non un semplice atto meccanico, ma una esperienza di conoscenza della natura e dei suoi benefici attraverso i suoi doni. Ogni essenza è stata narrata per i suoi utilizzi e proprietà ed i partecipanti hanno conservato un vasetto del preparato per usarla, come rito vuole, la mattina successiva per lavarsi e trarne il giovamento. Una splendida iniziativa”.

“Purtroppo non abbiamo potuto far venire tutti coloro che avevano richiesto di esserci per non creare assembramenti. Presto però lanceremo un calendario di eventi in Riserva di rilievo, come ogni anno equilibrato su più appuntamenti con meno affollamento”.

“Purtroppo il Comune non ha ancora pubblicato il bando né ha chiamato per organizzare la stagione estiva. Continueremo soli. Come sempre. La nostra forza sono tutte queste persone che ci seguono con costanza”.