Pianola, eternit gettato lungo via Mausonia

Eternit gettato lungo via Mausonia a Pianola, la denuncia di alcuni cittadini a Dillo al Capoluogo.

“Ogni giorno esco a passeggiare per le stradine di Pianola, ma da circa un mese a questa parte, qualche incivile nel cuore della notte ha gettato dell’eternit frantumato dietro i cassonetti lungo via Mausonia“, ci scrivono.

Foto 2 di 2



L’eternit si trova, come anche testimoniato dalle foto allegate alle segnalazioni, dietro alcuni cassonetti. I cittadini precisano alla nostra redazione “Nel corso di questo mese sono stati ritirati tutti i rifiuti ” irregolari” gettati lì, come materassi, lettiere: ma l’eternit è rimasto e l’erba ormai è cresciuta tutta intorno”.

In considerazione della pericolosità del materiale, la crescita della vegetazione poterbbe comportare il rischio di ricoprire l’eternit nel tempo. Un motivo in più per cui i cittadini denunciano il fatto.

“Comprendo che lo smaltimento è complesso e costoso, ma non per questo tutto il quartiere e tutti i podisti di passaggio devono essere condannati a respirare l’asbesto per anni. Spero che denunciare questo problema serva a risolverlo e che si proceda, di conseguenza, alla rimozione dell’eternit e degli antiestetici cassonetti, forieri di numerosi depositi illegali nel corso degli anni“.