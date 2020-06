Parco del Castello, è caos: apre per pulizie ma entrano genitori e bimbi

Caos al Parco del Castello. I parchi giochi dell’Aquila non sono ancora stati riaperti, si sta procedendo alle operazioni di pulizia e sanificazione, come da disposizioni anti Covid.

Eppure già da questa mattina mamme e bambini sono entrati nelle aree gioco – in particolare al Parco del Castello – e hanno lamentato la mancanza di pulizia. All’origine del disordine un grosso fraintendimento: «i Parchi giochi a L’Aquila e frazioni non sono stati riaperti – precisa l’assessore Fabrizio Taranta alla redazione del Capoluogo – stiamo facendo le attività di sanificazione, igienizzazione e pulizia. Solo per questa ragione è stato aperto il cancello dell’area, per permettere agli addetti ai lavori di entrare e procedere alle operazioni di pulizia. C’è un cartello di grandi dimensioni che vieta di utilizzare i giochi, ma a quanto pare nessuno lo ha visto».

Proteste e critiche dai genitori che denunciano l’attuale situazione del Parco, chiuso ormai da diversi mesi a causa dell’emergenza sanitaria e delle relative disposizioni entrare in vigore.

Foto 2 di 2



Foto girate da alcuni genitori

Il parco giochi, tuttavia, proprio in questi giorni è oggetto dei lavori di pulizia. «Oggi comunicheremo maggiori informazioni sulla riapertura, con le specifiche su quali parchi saranno di nuovo utilizzabili. Se la gente, però, continua ad entrare ci ritroviamo di conseguenza in difficoltà con le attività di pulizia».