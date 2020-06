L’Aquila, ricostruzione scuole: manifestazione d’interesse per l’affidamento di tre progetti

Ricostruzione: scuole, pubblicata manifestazione d’interesse per affidamento progettazione tre scuole. Si tratta della scuola dell’infanzia di San Sisto, scuola primaria Celestino V e scuola dell’infanzia Pettino-Vetoio.

Sono stati pubblicati quest’oggi, 24 giugno, gli avvisi per la manifestazione d’interesse per l’affidamento della progettazione di tre istituti scolastici lesionati a seguito del sisma 2009. Si tratta della scuola dell’infanzia S.Barbara San Sisto, per cui sono previste opere per un importo di 5,1 milioni, della scuola primaria Celestino V, 2,4 milioni, e del primo lotto della scuola dell’infanzia Pettino-Vetoio, 2,075 milioni.

A darne notizia è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Si tratta di un primo, positivo, effetto del provvedimento contenuto nel decreto scuola approvato il 6 giugno alla Camera che conferisce ai sindaci poteri commissariali per gli interventi di edilizia scolastica sotto soglia comunitaria sino al prossimo 31 dicembre. Proprio per supportare l’attività commissariale è stata costituita una struttura tecnica comunale, che sta operando speditamente per procedere all’assegnazione dell’appalto per la progettazione di altri plessi scolastici. – spiega il sindaco – Per quanto riguarda gli interventi in corso, in particolar modo la primaria Mariele Ventre di Pettino e la primaria di Arischia, è evidente che lo stop legato alla pandemia ha comportato dei rallentamenti ma uffici, dirigenti, funzionari e ditta sono a lavoro duramente e si sta facendo di tutto per garantire la fruibilità degli edifici in tempo per l’inizio del prossimo anno scolastico”.

Gli avvisi saranno pubblicati sul sito internet del Comune dell’Aquila sino al prossimo 7 luglio.