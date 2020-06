L’Aquila, il San Cristoforo dimenticato

Un dipinto di San Cristoforo, raffigurante il santo che tiene in braccio un Bambino Gesù che sorregge il mondo, coperto dai cavi e in parte rovinato.

Il dipinto di San Cristoforo, risalente al’600, si trova all’Aquila, nel cuore del centro storico e appare quasi abbandonato, coperto da alcuni cavi della ricostruzione che potrebbero rovinare l’intonaco.

L’affresco di San Cristoforo si trova all’interno di una edicola su una delle pareti di Palazzo Cricchi, all’angolo tra corso Vittorio Emanuele II e via Leosini.

Il dipinto di San Cristoforo non era visibile fino al terremoto del 6 aprile 2009; come ricordato al Capoluogo anche dallo storico dell’arte aquilano Fulvio Giustizia, l’affresco è venuto fuori ai lavori di restauro di Palazzo Cricchi.

Con i lavori di restauro del palazzo è stata recuperata in parte la pittura dell’affresco con i colori originali. Fino al terremoto non era leggibile per il pessimo stato di conservazione; un peccato adesso lasciarlo così, all’incuria e al degrado dato dal tempo, trattandosi comunque di un pezzo di storia della città.

La foto del dipinto di San Cristoforo coperto dai cavi è stata pubblicata sulla pagina Facebook Lo rivoglio all’Aquila e in tanti chiedono che vangano spostati i cavi per non oscurare e soprattutto rovinare il dipinto.

Il dipinto Di San Cristoforo ha origine anonima e si inserisce all’interno della tradizione che vede il Santo come patrono dei viandanti, per questo motivo spesso veniva raffigurato agli angoli degli edifici.