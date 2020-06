L’Aquila: giovedì tempo asciutto al mattino, possibili temporali pomeridiani previsioni

L’Aquila – Giovedì tempo inizialmente stabile e asciutto in città con cieli sereni, peggioramento al pomeriggio con temporali anche di forte intensità. Temperature comprese tra +11°C e +24°C

In Abruzzo inizio di giornata con cieli in prevalenza sereni su tutti i settori, peggiora al pomeriggio lungo le aree appenniniche con temporali sparsi. Più asciutto in serata.

In Italia al Nord mattinata instabile su basso Piemonte e Friuli con temporali o acquazzoni sparsi, più asciutto sui rimanenti settori. Al pomeriggio e in serata precipitazioni in intensificazione a partire dall’arco alpino in estensione alle aree di pianura, più asciutto su Liguria ed Emilia-Romagna. Al Centro bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree interne di Abruzzo e Marche meridionali. Al Sud intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite, qualche rovescio è atteso invece sui rilievi del Molise tra pomeriggio e sera.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

