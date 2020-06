Castelvecchio Calvisio, l’ultimo saluto a Nando Canale

L’ultimo saluto a Nando Canale nella piazza centrale di Castelvecchio Calvisio, la sua piazza: il paese si stringe attorno al suo Nandone, morto in un incidente stradale a San Gregorio.

Si terranno alle 16 i funerali di Nando Canale, 60 anni, ex autista di scuolabus e consigliere comunale, morto lunedì scorso sulla SS17, nei pressi di San Gregorio.

La sua Panda si è scontrata, per cause ancora da accertarsi, contro un tir che proveniva dalla direzione opposta. Per Nandone, così veniva chiamato il gigante buono di Castelvecchio Calvisio, non c’è stato nulla da fare.

Lutto cittadino nel paese, proclamato dal sindaco Luigina Antonacci che nelle ore immediatamente successive alla terribile notizia, aveva ricordato così Nando Canale ai microfoni del Capoluogo