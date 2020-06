Alberto Bagnai al Dipartimento Economia della Lega, D’Eramo: “Orgoglio d’Abruzzo”

Il senatore Alberto Bagnai nominato al Dipartimento Economia della Lega. D’Eramo: “Squadra competitiva e preparata”.

Il senatore Alberto Bagnai, eletto tra le file della Lega in Abruzzo, è stato nominato da Matteo Salvini al Dipartimento Economia del partito. Soddisfatto il coordinatore della Lega Abruzzo, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, che scrive: “Congratulazioni e auguri di buon lavoro al collega Alberto Bagnai nominato al Dipartimento Economia della Lega; il nostro segretario federale, Matteo Salvini, sta completando le nomine ai Dipartimenti per rendere la squadra più competitiva, preparata e pronta per le prossime sfide elettorali”.