Pizzoli, si dimette il vice sindaco Gabriella Sette

Il vice sindaco di Pizzoli, Gabriella Sette, si dimette e lancia la propria proposta per le prossime amministrative: “Avrò una lista mia”.

Comincia a delinearsi il quadro delle prossime amministrative di Pizzoli, con il vice sindaco, Gabriella Sette, che ha deciso di dimettersi sia dal ruolo che da consigliere comunale. In un video su Facebook le motivazioni della scelta: “Ho pensato fosse giusto dimettermi per quei valori che mi hanno sempre guidata, la coerenza e rispetto nei confronti di chi mi ha dato fiducia”.

Quindi l’annuncio: “Ho deciso di impegnarmi per le prossime amministrative con una mia lista; vorrei mettere a frutto i miei 16 anni esperienza in amministrazione, con vari ruoli. Ho sempre cercato di mettere a disposizione le mie energie per il bene comunità, ho imparato a conoscere la macchina comunale e ho avuto modo di intessere buone relazioni con gli amministratori degli altri enti, sempre per il bene di Pizzoli. Come madre e insegnante sento il dovere impegnarmi ancora di più per il futuro dei nostri figli, con l’obiettivo chiaro di costruire un paese migliore”.