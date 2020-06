Incidente mortale sull’A24, un decesso e due feriti gravi

Incidente mortale sull’A24, poco dopo l’uscita del Traforo, direzione Teramo. Un morto e due feriti gravi il bilancio dello scontro avvenuto tra un’automobile e un mezzo pesante.

È in corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Sul posto è stato necessario l’intervento della personale della Polizia autostradale, dei Vigili del Fuoco e del 118. Un decesso e due feriti in gravi condizioni, uno dei quali è stato trasferito a Teramo, in elisoccorso.

Chiuso il tratto tra Assergi e San Gabriele-Colledara: per chi proviene da Roma uscita obbligatoria Assergi, per chi proviene da Teramo è Colledara l’uscita obbligatoria.

In aggiornamento