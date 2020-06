Guardia di Finanza, i rischi post Covid: usura e riciclaggio

L’AQUILA – Cerimonia per i 246 anni dalla Fondazione della Guardia di Finanza, il bilancio dell’ultimo anno e il piano operativo per fronteggiare i rischi futuri.

Si è svolta questa mattina presso la Caserma “M.A.V.M. S. Ten. Tito Giorgi”, la cerimonia per i 246 anni di Fondazione della Guardia di Finanza, alla presenza del comandante regionale, il Generale di Brigata Gianluigi D’Alfonso.

Come oggi anno, la cerimonia è stata occasione anche per tracciare un bilancio dell’attività operativa svolta a tutela della sicurezza economico-finanziaria e delle attività connesse all’adeguamento del dispositivo di vigilanza attuato dalla Guardia di Finanza, durante lo stato di emergenza pandemico, per sostenere l’economia sana del Paese.

Due i principali rischi post crisi da Coronavirus identificati dal Generale D’Alfonso: l’usura e il riciclaggio. L’usura, in quanto molti imprenditori potrebbero essere tentatati di intraprendere strade illeciti per finanziare le proprie aziende, visto che i canali istituzionali a causa della burocrazia possono risultare più lenti. Da qui l’appello a denunciare qualsiasi tipo di “approccio” che possa andare in questa direzione. Per quanto riguarda il riciclaggio, invece, il rischio è che capitali di natura illecita vengano inseriti nei flussi ordinari.

Guardia di Finanza, il bilancio.

Per quanto riguarda il bilancio operativo delle attività svolte, particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e repressione di condotte illecite nell’ambito della ricostruzione. Nel 2019 sono state svolte 39 indagini di polizia giudiziaria e 1075 controlli, che hanno consentito di segnalare all’Autorità Giudiziaria 31 soggetti e rilevare oltre 12 milioni di contributi illecitamente richiesti o percepiti. Effettuati sequestri per quasi 5 milioni di euro con danno erariale accertato pari a quasi 8 milioni.

Corposo il capitolo dedicato alla lotta all’evasione e alle frodi fiscali, con quasi 55 milioni di euro di IVA contestata; 43 i casi di frodi all’IVA scoperti in Abruzzo. Nel settore della fiscalità internazionale, scoperti 23 evasori. Altri 367 soggetti sono stati denunciati per reati fiscali, con sequestri per oltre 63 milioni di euro. Nel 2019 in Abruzzo sono stati scoperti 165 evasori totali e 603 lavoratori in “nero” e irregolari.

Per quanto riguarda la spesa pubblica, denunciate 35 persone, di cui 17 pubblici ufficiali; denunciate 6 persone nel settore appalti pubblici e sono stati individuati 120 soggetti responsabili di danno erariale per quasi 8 milioni di euro. I reparti abruzzesi hanno scoperto frodi in danno al bilancio nazionale e comunitario per oltre 14 milioni di euro, mentre le frodi a danno della spesa previdenziale e sanitaria ammontano a 730mila euro.

Grande attenzione agli investimenti della criminalità organizzata in Abruzzo, con 188 soggetti sottoposti ad accertamento e sequestri per 18 milioni di euro. Scoperta attività di riciclaggio per quasi 4 milioni di euro che ha portato alla denuncia di 56 persone.

In materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati 811 kg di droga, con denuncia di 406 soggetti, di cui 49 in stato di arresto.

Le due Stazioni di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di L’Aquila e Roccaraso hanno effettuato 51 interventi e prestato soccorso a 58 persone.

Nell’ambito dei controlli delle misure anti Covid, la Guardia di Finanza ha controllato oltre 16mila persone (di cui 48 in mare); di queste, 414 sono state sanzionate per violazioni ai decreti governativi. Sono stati denunciati 129 soggetti per illeciti riguardanti la commercializzazione di dispositivi contraffatti o pericolosi. Sono stati controllati 5590 esercizi commerciali, rilevando 131 irregolarità.