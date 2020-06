Emergenza Poesia, le grandi notti d’estate, a cura di Alessandra Prospero.

Le grandi notti d’estate

che nulla muove oltre il chiaro

filtro dei baci, il tuo volto

un sogno nelle mie mani.

Lontana come i tuoi occhi

tu sei venuta dal mare,

dal vento che pare l’anima.

E baci perdutamente

sino a che l’arida bocca

come la notte è dischiusa

portata via dal suo soffio.

Tu vivi allora, tu vivi,

il sogno ch’esisti è vero.

Da quanto t’ho cercata.

Ti stringo per dirti che i sogni

son belli come il tuo volto,

lontani come i tuoi occhi.

E il bacio che cerco è l’anima.

“Poesia d’amore” di Alfonso Gatto (Nuove poesie, 1950)

L’estate si presenta dopo il solstizio e nei versi di Alfonso Gatto troviamo la meraviglia di un amore che parimenti si manifesta, dopo essere stato a lungo cercato. Nella notte, tutta fatta delle analogie del poeta salernitano, la bocca dischiusa è l’unico accesso alla vicinanza, mentre sogni e occhi danzano in una languida lontananza quasi onirica. Come il sole raggiunge il punto più alto di declinazione, il bacio si erge a momento massimo della pulsione amorosa e sentimentale, poiché con esso il poeta cerca l’anima – la condivisione massima – e per esso depone addirittura i suoi stilemi ermetici.