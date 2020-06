L’Aquila, 23 giugno, la rassegna stampa del Capoluogo

La rassegna stampa del Capoluogo: le principali notizie di oggi, 23 giugno 2020.

Turismo in Abruzzo post Covid: bene la montagna, in affanno la costa

Turismo e vacanze in Abruzzo: per adesso montagna batte mare. Albergatori della costa ai nastri di partenza per salvare ciò che resta della stagione estiva.



Matteo Salvini ad Avezzano per incontrare il candidato sindaco Tiziano Genovesi

Matteo Salvini ad Avezzano domani, 24 giugno. Incontrerà il candidato sindaco per la Lega Tiziano Genovesi.

Giustizia ferma, gli avvocati protestano a L’Aquila: “Al ristorante sì, in Tribunale no”

Giustizia post Covid, una ripartenza incerta. La manifestazione di protesta nazionale degli avvocati anche a L’Aquila: “Gli uffici riapriranno il 1 luglio, sembra. Ma come?”

Incidente mortale sull’A24, un decesso e due feriti

Scontro mortale tra un’automobile e un mezzo pesante sull’A24, in direzione Teramo. Un morto e due feriti gravi. Chiuso il tratto tra Assergi e Colledara

Guardia di Finanza, i rischi post Covid: usura e riciclaggio

La cerimonia per i 246 anni dalla Fondazione della Guardia di Finanza. Il bilancio dell’attività operativa e l’intervista al comandante regionale, il Generale Gianluigi D’Alfonso.