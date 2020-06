Concorso Comune Avezzano, dal 1 luglio 5 nuovi assunti

Concorso al Comune di Avezzano, dopo le sospensioni – non solo causa Covid – ci sono i nomi dei 5 fortunati che, a partire dal 1 luglio prossimo, entreranno ufficialmente a Palazzo Città quali nuovi collaboratori amministrativi part-time

Si chiude con la graduatoria finale, arrivata dopo la prova orale sostenuta dai candidati lo scorso 18 giugno, il concorso al Comune di Avezzano, per l’assunzione di 5 collaboratori amministrativi part-time al 50%, categoria B/B3, con un posto riservato ai militari delle Forze Armate. Un concorso circondato da non poche polemiche.

I nuovi assunti sono: Antonio Tudico, Daniela Graziani, Valerio Di Loreto, Serena Coluzzi e Claudia Agnese Rossi.

Il concorso era stato sospeso il 10 dicembre 2019 per una verifica degli atti amministrativi, in merito alla loro conformità al piano anticorruzione. Una sospensione che aveva accentuato le polemiche già in atto sul concorso, sui nomi noti tra gli ammessi alle varie prove che si sono susseguite, riportate dalla redazione del Capoluogo.

Questa la determina comunale con la graduatoria relativa alle assunzioni, con decorrenza dal 1 luglio 2020.

La verifica anticorruzione era andata a buon fine, come comunicato in una nota dello scorso 7 febbraio. Il concorso, tuttavia, aveva subito una nuova interruzione a causa dell’epidemia Covid19.

In precedenza era stato registrato anche l’abbandono da parte del Presidente della Commissione esaminatrice, sostituita in corso da Michela Leacche.