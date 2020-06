Sassa, incidente stradale: un ferito

L’AQUILA – Mattinata nera per la viabilità aquilana: dopo l’incidente mortale di questa mattina, un altro incidente a Sassa, fortunatamente con conseguenze lievi.

È di un ferito l’incidente stradale avvenuto in mattinata a Sassa. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul posto, gli operatori del 118 per gli accertamenti e le cure del caso. Ad ogni modo, l’automobilista ha riportato solo lievi ferite e le sue condizioni non appaiono preoccupanti.

Qualche ora prima sulla statale 17 a San Gregorio ha perso la vita un consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio, Nando Canale.