Rissa a Fonte Vetica, denunciati 5 giovani

Cinque denunce per la rissa scoppiata sabato sera a Fonte Vetica. Denunciata anche una ragazza, un ferito.

Forse un apprezzamento nei confronti di una ragazza alla base della rissa scoppiata sabato sera a Fonte Vetica, che ha coinvolto 5 giovani sui 30 anni, tre di Siena e due di Chieti.

Complice probabilmente l’alcool e qualche parola di troppo, i 5 giovani sono venuti alla mani. Alcuni turisti hanno così avvisato i carabinieri della Stazione di Castel del Monte, che sono intervenuti insieme ai colleghi di Calascio e de Nucleo operativo e radiomobile.

Come ricostruisce Il Messaggero, all’arrivo dei militari i giovani erano ancora sul posto e sono stati perciò fermati; per uno dei cinque, che ha avvertito problemi all’udito e aveva il volto pieno di ecchimosi, è stato necessario l’intervento del personale del 118.

Per tutti e cinque è scattata la denuncia per rissa aggravata dalle lesioni. Potrebbero scattare anche sanzioni per le norme anti-contagio da Covid-19.