Onna, ripristinata la percorribilità di via Suor Maria Bonfante

L’AQUILA – Intervento degli operai del Comune, ripristinata la normale percorribilità di via Suor Maria Bonfante in località Onna.

Via Suor Maria Bonfante ad Onna, da tempo danneggiata dalle intemperie, è stata recentemente ripristinata grazie all’intervento degli operai del Settore Opere Pubbliche del Comune. Lo annuncia il consigliere comunale di FdI, Giancarlo Della Pelle, che scrive: “Raccolgo con soddisfazione l’apprezzamento dei residenti che affacciano sulla questa strada; soddisfazioni che intendo condividere col Settore e gli operai che sono intervenuti. L’attenzione alle frazioni ed in particolare ad Onna martoriata dal sisma del 2009, non verrà mai meno dal sottoscritto nè da tutta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Pierluigi Biondi“.