L’Aquila: martedì tempo stabile con nubi sparse previsioni

L’Aquila – Martedì tempo stabile per gran parte della giornata con nubi sparse alternate a schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Asciutto con cieli sereni anche in serata e nottata. Temperature comprese tra +9°C e +21°C.

In Abruzzo nubi sparse al mattino con locali piogge non escluse al confine con il Molise, più asciutto altrove. Tempo stabile tra pomeriggio e sera con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque.

In Italia al Nord bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con locali addensamenti possibili soltanto sull’Alto Adige al pomeriggio ma senza fenomeni.Al Centro cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali con locali nubi in transito sul basso Lazio. Al Sud circolazione instabile ancora attiva sulle regioni meridionali con locali piogge al mattino tra Sicilia e Calabria, instabilità diffusa al pomeriggio sui rilievi peninsulari in estensione alle aree tirreniche.

Temperature in aumento al Centro-Nord, stazionarie al Sud.

www.centrometeoitaliano.it

(Centro Meteo Italiano)