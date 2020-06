L’Aquila, 22 giugno, la rassegna stampa del Capoluogo

La rassegna stampa del Capoluogo: le principali notizie di oggi, 22 giugno 2020.

Incidente mortale a San Gregorio, auto contro tir sulla SS 17

Non ce l’ha fatta l’automobilista rimasto coinvolto in un incidente stradale a San Gregorio.



Incidente San Gregorio, perde la vita Nando Canale: lutto a Castelvecchio Calvisio

Castelvecchio Calvisio piange per la morte del consigliere comunale Nando Canale, avvenuta a seguito dell’incidente stradale di San Gregorio.

Allarme occupazione in Abruzzo: effetto Covid ma non solo

Occupazione in Abruzzo, è allarme: calo del 4,5% nel primo trimestre del 2020. Colpa del Coronavirus ma non solo: nello stesso periodo la flessione dell’occupazione in Italia è stata di un terzo

Fibra ottica, Marsica e Valle Subequana: aspettando il 2021

Arriverà nel corso del 2021, in alcuni Comuni non prima del 2022 la fibra ottica. Bisognerà aspettare ancora un po’ per la connessione super veloce. I dettagli sul piano dei lavori

Esercito, 3 donne fermate dagli alpini del 9′ dopo furto a Termini

Furto a Termini, gli alpini del nono impegnati nell’operazione Strade sicure fermano tre donne e recuperano la refurtiva.