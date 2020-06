Incidente San Gregorio, traffico in tilt: tir deviati nelle stradine

Incidente di San Gregorio, viabilità in tilt nell’area fra San Gregorio e Onna dopo l’incidente costato la vita al consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio Nando Canale.

AGGIORNAMENTO DELLE 13.50: La statale 17 è stata riaperta al traffico.

SS17 chiusa all’altezza del chilometro 44,750 e tutto il traffico da L’Aquila verso Pescara, compreso quello pesante, è stato deviato sulla viabilità locale, nei pressi della nuova rotonda di Onna.

Una viabilità che, soprattutto attorno ad Onna, è assolutamente incapace di accogliere mezzi pesanti e un simile volume di traffico, tanto da creare disagi e problemi di passaggio ai tanti tir che transitano sulla direttrice L’Aquila – Pescara, come si vede nelle fotografie.

Nando Canale aveva 60 anni e lascia due fratelli e una sorella.

“È stata una perdita gravissima per tutta la comunità, – spiega il sindaco Luigina Antonacci a IlCapoluogo.it – molti cittadini mi hanno telefonato in lacrime e la notizia è già arrivata nelle Marche, dov’era molto conosciuto per i rapporti instaurati con la Protezione civile del posto, al tempo del terremoto 2009″.