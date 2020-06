Incidente San Gregorio, perde la vita Nando Canale: lutto a Castelvecchio Calvisio

CASTELVECCHIO CALVISIO – Comunità in lutto per la scomparsa del consigliere comunale Nando Canale. Il sindaco Luigina Antonacci: “Una perdita gravissima”.

Sarà instituita una giornata di lutto cittadino per i funerali di Nando Canale, consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio coinvolto nell’incidente stradale di questa mattina sulla SS17, a San Gregorio. Nando Canale aveva 60 anni e lascia due fratelli e una sorella.

“È stata una perdita gravissima per tutta la comunità, – spiega il sindaco Luigina Antonacci a IlCapoluogo.it – molti cittadini mi hanno telefonato in lacrime e la notizia è già arrivata nelle Marche, dov’era molto conosciuto per i rapporti instaurati con la Protezione civile del posto, al tempo del terremoto 2009″.

“Era un personaggio speciale – continua il sindaco – riceveva tutti con il sorriso e tutto l’affetto di cui era capace, era il nostro Cicerone e guidava tutti alla scoperta del nostro paese, anche alcuni studenti americani che sono stati in visita qui”.

Insomma, una grave perdita per la comunità di Castelvecchio Calvisio, per la quale il sindaco ha già annunciato che, per la data dei funerali che non è stata ancora stabilita, verrà istituita una giornata di lutto cittadino.

Scomparsa Nando Canale, il cordoglio del sindaco Biondi.

“Sono profondamente rattristato per il drammatico lutto che ha colpito il Comune di Castelvecchio Calvisio e tutta la vostra comunità”. Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha espresso il proprio cordoglio alla collega Luigina Antonacci, a seguito della scomparsa del consigliere comunale Nando Canale che, stamane, ha perso la vita in un incidente automobilistico nei pressi della frazione di San Gregorio. “L’amore per la propria terra e l’impegno come amministratore, condotto in maniera generosa, come sottolineato nel vostro ricordo, – ha proseguito Biondi – rendono certamente più lacerante la perdita ma, al contempo, ne fanno un esempio per tutti e in particolare per i giovani. In questo momento di dolore mi stringo alla comunità di Castelvecchio Calvisio, partecipando le più sentite condoglianze ai famigliari e alla Municipalità, a nome mio personale e della cittadinanza tutta”.