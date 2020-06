Incidente mortale a San Gregorio, Mannetti: “Serve prevenzione”

L’AQUILA – Dopo l’incidente mortale a San Gregorio, torna tristemente alla ribalta la pericolosità della statale 17. L’assessore Carla Mannetti: “Serve prevenzione”.

Conferma la propria pericolosità il tratto di statale 17 in territorio di San Gregorio, spesso teatro di incidenti stradali anche mortali, come quello di questa mattina in cui ha perso la vita Nando Canale, consigliere comunale di Castelvecchio Calvisio. L’uomo era a bordo di una Fiat Panda, quando – per cause in via di accertamento – si è scontrato frontalmente con un tir proveniente in senso opposto. Fatale l’impatto che non ha lasciato scampo al 60enne, mentre l’autista del camion è rimasto ferito in maniera più lieve.

Nello stesso tratto di strada, nel 2017 si verificò un altro incidente mortale in cui perse la vita una giovane donna: “Quella – sottolinea a IlCapoluogo.it l’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila, Carla Mannetti – è una zona molto attenzionata; c’era stata la soluzione provvisoria con la piccola rotatoria, ma è chiaro che su quella strada va fatta una riflessione a 360 gradi. Spesso gli utenti non gradiscono quando vengono messi limiti o strumenti di controllo della velocità, ma la prevenzione è l’unica strada per evitare incidenti mortali e ormai è tempo di prendere decisioni specifiche, concordate con l’Anas”.