Incidente mortale a San Gregorio, auto contro tir sulla SS 17

L’AQUILA – Non ce l’ha fatta l’automobilista coinvolto in un incidente stradale sulla SS 17. A perdere la vita, un 60enne di Castelvecchio Calvisio.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Nando Canale, il 60enne di Castelvecchio Calvisio rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina in territorio di San Gregorio. Il sinistro si è verificato lungo la trafficata statale 17.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale e della Squadra Volante della Questura, una Fiat Panda e un camion si sono scontrati sulla SS 17. Violento l’impatto tra i due mezzi. Ad avere la peggio, l’automobilista a bordo della Fiat Panda.

Immediatamente sul posto i soccorsi, con vigili del fuoco e 118, con ambulanza ed elisoccorso. Il conducente del camion, rimasto ferito in maniera più lieve, è stato trasportato al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso dall’ambulanza, mentre il conducente della Panda, di cui immediatamente sono state comprese le gravi condizioni, è stato trasportato in eliambulanza.

Inutile, purtroppo, la corsa in ospedale. L’uomo è deceduto e un equipaggio della Squadra Volante della Questura si è recata sul posto per le indagini del caso. La persona deceduta è un 60enne di Castelvecchio Calvisio.

Il tratto di strada è da sempre considerato “pericoloso”: gli incidenti nel corso degli anni, anche mortali, sono stati diversi. Nel 2017 perse la vita una giovane ragazza, Valentina Fiordigigli.