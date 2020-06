Gravissimo incidente a San Gregorio, scontro tir – auto

San Gregorio – Gravissimo incidente questa mattina, poco prima delle 9, sulla SS17 all’altezza della fermata degli autobus a San Gregorio. Deceduto un automobilista, un 60enne di Castelvecchio Calvisio.

AGGIORNAMENTO 9,17: Non ce l’ha fatta l’automobilista del mezzo coinvolto nell’incidente sulla statale 17. Fonti accredidate confermano a IlCapoluogo.it che l’uomo è deceduto a seguito delle ferite riportate nel sinistro. Si tratta di un 60enne di Castelvecchio Calvisio.

A scontrarsi un mezzo pesante e un’automobile. Vigili del fuoco sul posto. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso.

La SS17 nei pressi di San Gregorio è considerata da sempre un tratto di strada “pericoloso”: gli incidenti nel corso degli anni, anche mortali, sono stati diversi. Nel 2017 perse la vita una giovane ragazza, Valentina Fiordigigli.

Proprio per cercare di rallentare la velocità dei mezzi in transito, provenienti da Barisciano, e per aumentare la sicurezza di questo tratto di strada sono state costruite due rotatorie, ultimate nel 2018: una proprio all’altezza dell’innesto fra la SS17 e la SS261, e l’altra a Onna.

Notizia in aggiornamento