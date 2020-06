Lutto nel rugby, Luigi Scipioni ha passato la palla

Lutto nel rugby aquilano. È venuto a mancare dopo una malattia Luigi Scipioni, pluricampione d’Italia 1966/67,1968/69 e presidente della Old Rugby.

Aveva 74 anni. Ex dipendente Carispaq, ha affiancato all’amore per la palla ovale quello della ristorazione, diventando imprenditore in questo settore.

Per tanti sarà sempre uno dei protagonisti degli indimenticabili scudetti dell’Aquila rugby.

Il rito religioso si svolgerà domani alle ore 15.30 a San Bernardino.