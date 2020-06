Castel di Sangro in pole per il ritiro precampionato del Napoli di De Laurentiis

Castel di Sangro possibile opzione per il ritiro estivo del Napoli, neo vincitore di Coppa Italia.

Il presidente Aurelio De Laurentiis si è recato ieri insieme al Presidente Gabriele Gravina e al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l’assessore Mauro Febbo nelle strutture che potrebbero ospitare la squadra partenopea nel ritiro precampionato.

È un ritorno a casa per Gravina che proprio con il Castel di Sangro dei miracoli ha scritto una pagina di calcio memorabile per l’Abruzzo intero.

Come si legge sul Corriere dello Sport, il gruppo ha poi pranzato nel ristorante Materia Prima, di un altro abruzzese doc: Niko Romito.

L’indiscrezione sembra essere confermata dai quotidiani locali partenopei, sempre molto attenti alla SSC Napoli.

Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila, ha confermato la visita a CalcioNapoli 24

“Sono rimasti molto soddisfatti delle strutture sportive ed alberghiere del nostro territorio. De Laurentiis e il suo staff si sono riservati alcuni giorni per darci una risposta definitiva”

(foto da calcio napoli 24 )

Potrebbe essere un gran bel colpo per l’Abruzzo sportivo soprattutto in termini di visibilità e di ritorno di immagine: dopo lo spot andato in onda nella semifinale di Coppa Italia, l’Abruzzo si mette in mostra insieme al calcio