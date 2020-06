L’Aquila 20 giugno, la rassegna stampa del Capoluogo

La rassegna stampa del Capoluogo: le principali notizie di oggi, 20 giugno 2020.

Vita da Carabiniere, 6 euro per un turno di 6 ore

Vita dura per i carabinieri: tanti pericoli da affrontare, meno diritti di quelli che si pensano. L’editoriale di Roberta Galeotti dopo l’aggressione a Vito Lamendola, il carabiniere di Avezzano

Centro storico L’Aquila, due ztl e aree pedonali per tutta l’estate

Due ztl e due aree pedonali nel centro storico dell’Aquila per tutta l’estate: il provvedimento sarà valido fino al 30 settembre. Le strade interessate.

Roio, ciclista cade e si ferisce: recuperato dall’elisoccorso

Infortunio in bicicletta per un ciclista a Roio, non lontano da Monteluco: l’elisoccorso lo recupera e lo porta al San Salvatore

Parco Sirente Velino, proposta di legge per far diventare il Parco una opportunità

Approvata nella seduta di giunta regionale scorsa la proposta di legge relativa alla “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino”. L’assessore Imprudente: “È il momento che il Parco diventi opportunità”

Parchi giochi L’Aquila: riapriranno ma non tutti

Riapertura graduale dei Parchi Giochi a L’Aquila. L’intervista all’assessore Taranta