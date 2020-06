Elezioni Celano 2020, Pd unito e alleanza ampia

Elezioni Celano, Partito Democratico unito e alleanza ampia in vista delle prossime amministrative.

“Il Partito Democratico di Celano si presenta unito e aperto ad una grande alleanza all’appuntamento elettorale del prossimo autunno”, ad annunciarlo è Calvino Cotturone a margine della riunione di circolo che si è tenuta nei giorni scorsi dove, secondo il segretario, “si è trovata una unità di intenti e sono stati fatti significativi passi in avanti in vista del rinnovo del consiglio comunale”.

“La situazione di grave crisi, accentuata dall’emergenza Covid 19, ci pone dinanzi a sfide e scenari del tutto insoliti; i prossimi mesi saranno determinanti per la tenuta dell’intero tessuto economico e sociale del nostro territorio. Le elezioni amministrative sono decisive e pertanto bisogna fare appello alle migliori energie disponibili per dare solidità e un nuovo slancio alla nostra Città. La sfida da raccogliere è quella di declinare al futuro un progetto politico vincente e capace di interpretare le nuove istanze sociali ed economiche. Questo è il tempo delle scelte coraggiose, dell’unità, della coesione, della partecipazione e della generosità”.

“Il Partito Democratico è impegnato, alla pari di tutte le forze politiche organizzate, dei movimenti e di ogni singolo cittadino, che vogliono condividere questo percorso, già in queste ore, a favorire le adesioni ad una alleanza ampia, che sappia superare le divisioni politiche e gli steccati tradizionali, per colmare l’attuale fase di grave incertezza e costruire una classe dirigente che si metta a servizio della comunità. In questa ottica, ha continuato il segretario Dem, ho ricevuto dall’assemblea del circolo un mandato ampio per agevolare la costituzione di una coalizione larga e rappresentativa che veda protagonisti le donne, i giovani, gli imprenditori, i rappresentati delle associazioni professionali, dei lavoratori, del volontariato e i tanti affermati professionisti e che coinvolga energie nuove. Il Partito Democratico di Celano, con grande senso di responsabilità e maturità ha ritrovato la giusta sintonia e, con orgoglio e determinazione, è già impegnato in questa nuova sfida, per dare un nuovo impulso alla vita sociale ed economica della nostra città”.