Auguri Veronica!

Tanti auguri a Veronica dalla sua amica Marzya: una dedica all’insegna dell’amicizia vera, direttamente dalle pagine del Capoluogo

Amica cara,

si dice che gli amici siano la famiglia che ti scegli.

Incontrando te ho trovato una sorella, una compagna di viaggio, l’altra metà della mia mela.

Due amiche come noi non hanno segreti, ci basta uno sguardo per capire cosa ci passi per la testa, una sola occhiata complice per capirci al volo.

A due come noi non servono tante parole.

Oggi però voglio parlare e ringraziare la vita, nel giorno del tuo compleanno, per avermi fatto il regalo più grande e prezioso: la tua amicizia!

Buon compleanno tesoro!

Ti voglio bene!

Marzya

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica attraverso la quale potete fare gli auguri ai vostri cari. Ma potete anche raccontarci tutto quello che non va o il vostro punto di vista. Scriveteci a ilcapoluogo@gmail.com oppure su WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.