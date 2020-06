Aggressione Carabiniere, Roberto Santangelo: strumenti adeguati per le forze dell’ordine

Dobbiamo, purtroppo, registrare l’ennesimo atto gravissimo ai danni di un carabiniere in servizio ad Avezzano intervenuto, insieme ai colleghi, per calmare un immigrato dominicano esagitato, forse sotto l’effetto di alcol o droga. Quanto avvenuto è sintomatico della situazione in cui spesso si trovano ad operare le nostre forze dell’ordine