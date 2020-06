Tiziano Genovesi, il back stage del candidato sindaco

AVEZZANO – A Pausa Caffé l’intervista del direttore Roberta Galeotti a Tiziano Genovesi, candidato sindaco della Lega alle prossime amministrative.

Tiziano Genovesi, candidato sindaco della Lega per le amministrative di Avezzano, si presenta alla Pausa Caffé de IlCapoluogo.it. Dagli affetti e il profilo personale e professionale alla passione politica, Genovesi si svela a 360° al microfono del direttore Roberta Galeotti. La famiglia, il lavoro e la “dipendenza” da Avezzano, il candidato sindaco della Lega si presenta sotto tutti gli aspetti, e naturalmente anche sotto quello politico, con gli inizia in Forza Italia e l’incontro con Luigi D’Eramo, dalla Destra alla Lega.

“Tutti ci dicevamo che io e Luigi D’Eramo eravamo pazzi – ricorda Genovesi – ma per noi era una nuova sfida da affrontare, prima con la Destra e poi con la Lega, per riprendere in mano il futuro dei nostri territori. Avezzano è la mia casa e la mia terra, Avezzano è quella cosa per cui quando vado a Roma e sto fuori per più di 5 ore cominciano a venirmi le crisi di astinenza. Voglio che la mia città sia serena, ma per far in modo che sia così occorre una programmazione a breve, medio e lungo termine su sicurezza, infrastrutture, sanità”.