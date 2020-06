Liquori e distillati: come trovare i migliori rum online

I tanti appassionati e intenditori di liquori e distillati hanno accolto con entusiasmo la possibilità di acquistare le loro bottiglie preferite direttamente online.

Attualmente, uno dei liquori per cui la domanda risulta essere particolarmente rilevante online è senza dubbio il rum. Tuttavia, come per qualsiasi distillato e liquore, anche in questo caso sono presenti sul mercato moltissime varietà.

Dunque, è fondamentale optare solo per etichette di qualità, come per esempio questi rum su saporideisassi.it, un e-commerce di prodotti enogastronomici che allestisce la sua vetrina virtuale guardando sempre alle migliori proposte presenti sul mercato.

Le diverse caratteristiche del rum

Una prima distinzione che è possibile fare è quella tra rum agricoli e rum tradizionali: i primi si ottengono dal succo vergine della canna da zucchero, mentre i secondi si ottengono dalla melassa.

La materia prima viene fatta fermentare e poi il mosto ottenuto viene distillato. La distillazione porta ad ottenere un liquido trasparente, l’aguardiente che, nella maggior parte dei casi viene sottoposto a una fase di invecchiamento in botti di legno, che può durare anche diversi anni: durante questo periodo, il distillato si evolve, arricchendosi di tante sfumature. La scelta della botte incide sugli aromi e sui profumi assunti dal rum.

Ma l’invecchiamento non è l’unico fattore che stabilisce le differenze tra un rum ed un altro. La prima variabile è rappresentata dalla qualità della materia prima, a sua volta influenzata da fattori come il clima, il tipo di terreno, l’età della pianta e così via.

Altro aspetto determinante è il tipo di lavorazione che viene seguita dal produttore al fine di raggiungere il risultato desiderato. Il processo può prevedere anche l’aggiunta di zuccheri o di caramello.

Alla luce di tutti i fattori che determinano le caratteristiche del rum, per individuare la propria etichetta preferita tra le migliori varietà presenti online un primo aiuto può arrivare dalle schede tecniche dedicate alle diverse bottiglie, dove sarà possibile visionare le caratteristiche dei diversi liquori, compresa la durata dell’invecchiamento, che di norma non è inferiore ai sette anni.

Inoltre, siti affidabili come Sapori dei Sassi, mettono a disposizione un servizio di assistenza in grado di orientare il cliente verso la decisione migliore, in caso di necessità o incertezza.

Non solo rum: l’affascinante mondo di liquori e distillati

Come si è avuto modo di vedere, sono sempre di più le persone che scoprono il piacere che questo affascinante mondo dalle mille e più sfaccettature riesce a regalare. I distillati possono essere suddivisi in base alla materia prima da cui nascono, ma ogni bottiglia ha la sua storia, figlia del territorio, delle abilità del produttore e del diverso processo di invecchiamento.

La scelta, quindi, è davvero molto ampia. Ogni consumatore ha le sue preferenze personali, ma ci sono bottiglie che si dimostrano particolarmente adatte a specifiche occasioni. Le classificazioni possono essere infinite, visto che ogni distillato può subire affinamenti ed invecchiamenti in contenitori diversi e con tempistiche diverse, per ottenere caratteristiche uniche.

Oltre al rum, tra i distillati più apprezzati ci sono gli scotch whisky, che si ottengono tramite la fermentazione e la distillazione del malto. Altrettanto amati sono i distillati francesi come il cognac e l’armagnac, entrambi ottenuti dalla distillazione di uve, ma di provenienza diversa. La grappa, prodotto che si ottiene dalla distillazione di vinacce, è invece un orgoglio tutto italiano, anch’esso ampiamente apprezzato online.

All’interno del catalogo di Sapori dei Sassi è possibile trovare un’ampia proposta anche per quanto riguarda questi liquori e distillati, come sempre selezionati secondo criteri che premiano la qualità dei prodotti.

