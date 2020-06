L’Aquila: weekend con ampie schiarite e possibili temporali pomeridiani previsioni

L’Aquila – Tempo stabile nella giornata di sabato con ampie schiarite al mattino, nubi in aumento per la restante parte della giornata con possibilità di qualche acquazzone al pomeriggio. Cieli generalmente poco nuvolosi nelle ore mattutine di domenica, mentre al pomeriggio si attende un peggioramento che porterà temporali diffusi in esaurimento nelle ore serali. Temperature comprese tra +8°C e +21°C.

In Abruzzo tempo stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti nelle ore diurne su gran parte della regione, locali piogge o temporali tra il pomeriggio e la serata sui rilievi. Tempo asciutto nelle ore mattutine di domenica, temporali sparsi al pomeriggio sulle zone interne, migliora in serata.

In Italia al Nord tempo stabile al mattino con poche nubi e ampie schiarite. Instabile al pomeriggio e in serata su Alpi e Appennino ligure con locali acquazzoni o brevi temporali. Al Centro cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi ad inizio giornata, nubi

cumuliformi in aumento al pomeriggio su alta Toscana e settori appenninici con possibili piogge o precipitazioni temporalesche.Al Sud intera giornata caratterizzata da ampie schiarite e tempo asciutto ovunque salvo qualche addensamento al mattino sulla Puglia e locali acquazzoni al pomeriggio sulle interne della Campania.

Temperature stazionarie o in lieve aumento.

(Centro Meteo Italiano)