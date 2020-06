L’Aquila, movida incivile: ancora bottiglie e bicchieri abbandonati

Bottiglie abbandonate anche sulle macchine e per terra; ecco ancora una volta il day after la movida aquilana.

Continuano le segnalazioni in redazione di una movida incivile e senza rispetto, segnale di una maleducazione che non conosce freni e di un atteggiamento spavaldo, sprezzante dei vari richiami e della presenza delle forze dell’ordine in centro storico all’Aquila durante il fine settimana.

La presenza delle forze dell’ordine non scoraggia l’inciviltà, anche perché il centro storico dell’Aquila è grande ed è materialmente impossibile per le forze dell’ordine essere ovunque.

Specie adesso che i locali sono tanti e diversi i punti di ritrovo per la movida aquilana.

Non è servito ad arginare la movida incivile nemmeno l’esempio dei gestori dei locali che proprio nelle scorse settimane si sono organizzati per sensibilizzare gli avventori e vigilare su una movida educata e rispettosa anche dei residenti del centro.