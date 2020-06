Alex Zanardi, grave incidente in handbike

Brutto incidente per Alex Zanardi durante la staffetta Obiettivo Tricolore. L’Abruzzo tifa per lo sportivo che ama allenarsi a Rocca di Mezzo.

Apprensione nel mondo sportivo e in Abruzzo per il brutto incidente che ha visto coinvolto il mitico Alex Zanardi.

Zanardi stava partecipando in handbike alla staffetta Obiettivo Tricolore e stava percorrendo la strada statale 146 in territorio del Comune di Pienza, in provincia di Siena, quando si è verificato l’incidente che – secondo una prima ricostruzione – avrebbe coinvolto un mezzo pesante.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale all’ospedale “Le Scotte” di Siena.

Qualche estate fa Alex Zanardi era stato ad allenarsi sull’Altopiano delle Rocche, insieme alla nazionale di Paraciclismo. Nell’occasione gli sportivi erano stati particolarmente apprezzati dalla popolazione, per la simpatia e la disponibilità.

L’Abruzzo, insieme a tutta l’Italia e al mondo sportivo fa il tifo per Alex.