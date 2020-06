Valle Subequana, Vodafone in tilt da giorni

Valle Subequana, impossibile telefonare: dall’inizio di questa settimana sono moltissimi gli utenti Vodafone che non riescono a telefonare ed usufruire dei servizi.

A creare il disagio un guasto agli impianti a Goriano Sicoli: interventi in corso, assicurano, ma il disagio resta. Nella giornata di ieri il segnale sembrava essere tornato: ma da questa mattina sui cellulari delle centinaia di clienti Vodafone è tornato il messaggio “solo chiamate SOS”.

Un disagio aumentato dal fatto che in tanti sono ancora a casa a lavorare in smart working, senza contare i molti studenti delle scuole medie che in questi giorni stanno affrontando l’esame finale da remoto.