Parco Nazionale, lupa denutrita salvata dal servizio veterinario

Una lupa denutrita è stata avvistata all’interno del perimetro del Parco Nazionale: l’animale è stato soccorso dal servizio veterinario.

Questa mattina, una lupa anziana e denutrita è stata avvistata nei pressi di Casali d’Aschi, frazione di Gioia dei Marsi. In seguito alla segnalazione di alcune persone del luogo, il veterinario del Parco Nazionale d’Abruzzo si è recato sul posto per recuperare l’animale.

La lupa – comunica il Parco Nazionale in una nota – era “in evidente stato di debilitazione. Recuperata ed effettuati i controlli, il servizio veterinario ha potuto constatare che tale stato è dovuto all’anzianità dell’animale (circa 12-15 anni). L’individuo infatti presenta la completa assenza di dentatura e questo ha causato un’evidente denutrizione. Per ora la lupa verrà tenuta presso il centro visita di Pescasseroli per le opportune cure. Vi terremo aggiornati sulle evoluzioni future della situazione”.