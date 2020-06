Avezzano, aggressione davanti alla Caritas

Rissa nel pomeriggio ad Avezzano. Attimi di paura dinanzi alla sede della Caritas, in centro città.

Aggressione in pieno giorno e in centro città. Necessario l’intervento sul posto dei Carabinieri. Il fatto è avvenuto davanti alla sede della Caritas di Avezzano, in via M. P. Bagnoli, intorno alle ore 18,30.

I Carabinieri della Compagnia di Avezzano stanno lavorando per gli accertamenti del caso.

Avezzano, nuovo episodio di violenza

Un nuovo episodio di violenza, dopo i fatti di aprile, quando una rissa tra stranieri si era verificata sempre dinanzi alla sede della Caritas diocesana.

Aggressione ad Avezzano, le reazioni

“Al fianco delle Forze dell’Ordine sempre e senza esitazioni. La violenza gratuita contro un uomo che sta svolgendo il proprio lavoro di Pubblica sicurezza è deprecabile ed ignobile!’

Questo il commento del candidato sindaco di Avezzano della Lega, nonché segretario provinciale, Tiziano Genovesi, all’aggressione avvenuta davanti alla Caritas di Avezzano oggi pomeriggio.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima del gesto inconsulto sia un Carabiniere in servizio.