Viadotti A24 A25, così ripartono i lavori per la messa in sicurezza

Ripartono lì da dove si erano fermati i lavori di messa in sicurezza di A24 e A25, precisamente dal Viadotto Palazzo, tra la galleria di Cocullo e l’uscita autostradale di Pratola Peligna.

Riprendono i lavori sulle autostrade: opere, avviate nel 2017, che rientrano nel piano di messa in sicurezza delle arterie. “Alcuni lavori sono stati completati, in parte, nel 2018, con l’installazione di speciali strutture sotto i viadotti, le cosiddette culle antiscalinamento, che impediscono, in caso di scossa sismica, l’abbassassi del manto stradale e la relativa formazione di pericolosi scalini sullo stesso”, spiega in un video dal Viadotto Palazzo Strada dei Parchi.

I lavori, bloccati nel lockdown, sono ripresi nel rispetto della sicurezza e delle nuove norme anti Covid. È l’ingegnere Massimo Pietrantoni a spiegare nel dettaglio la ripresa delle attività cantieristiche su A24 e A25, nello specifico illustrando il tratto relativo al viadotto Palazzo.

“Nel caso del Viadotto Palazzo, sull’A25, ci sono 46 pile in totale che si sviluppano per 1021 metri circa. L’intervento in corso è stato già effettuato su diversi viadotti su tutta la tratta autostradale. C’è una prima fase di idrodemolizione, per poi reintegrare l’armatura particolarmente ammalorata. Completata questa seconda fase di reintegro, si rintonaca la pila completamente,ente sulla parte idrodemolita. Quindi si procede alla fase finale, con una protezione impermeabilizzante che preservi le superfici delle pile”.

Fondamentale, infatti, è proteggere le pile non solo dagli eventi atmosferici, ma anche dall’utilizzo del sale in specie durante i mesi invernali. Sale che deteriora facilmente, attraverso la sua azione corrosiva, le stesse pile.

Nel caso del Viadotto Palazzo l’altezza massima è di 67 metri, in generale le pile segnano un dislivello importante, dai 50 fin quasi ai 70 metri.