Tiziano Genovesi, chi è il candidato sindaco della Lega per Avezzano

AVEZZANO – Marito, padre, titolare d’azienda e consulente commerciale, il profilo di Tiziano Genovesi.

Il “nuovo” come ricambio di quella politica che “ha fatto il suo tempo”, così è stato presentato dalla Lega Tiziano Genovesi, da Pucetta, la Avezzano della periferia: il personaggio politico che “non viene dalla politica, ma dal mondo produttivo”, la persona individuata per correre come candidato sindaco alle prossime amministrative di Avezzano, per le quali però bisognerà convincere gli alleati, soprattutto FdI, che voleva portare un proprio candidato, mentre FI sembra già in linea di convergenza con la Lega.

Ma chi è Tiziano Genovesi? Classe 1980, coordinatore provinciale della Lega L’Aquila, Genovesi è sposato ed è padre di due bambine. Diplomatosi ragioniere e perito commerciale al Galilei di Avezzano, dove ha conseguito un master di specializzazione in Facility Management presso Il Sole 24 Ore.

Nel 2007 fonda la Edil Global Service, un’azienda operante nel campo dell’edilizia e delle manutenzioni immobiliari e nel 2010 viene eletto vice presidente dell’ACI L’Aquila. Nel 2017 Genovesi diviene dirigente della CNA e membro del consiglio di amministrazione di Edilcoop Abruzzo.

Per quanto riguarda invece la politica, Genovesi è stato attivista di Forza Italia, ma dal 2016, dopo una breve parentesi con la Destra di Storace, ha deciso di aderire al movimento di Matteo Salvini, ricoprendo prima l’incarico di coordinatore della città di Avezzano, per poi vedersi affidato l’incarico di responsabile regionale abruzzese del dipartimento immigrazione, integrazione e sicurezza, con incarico come componente del direttivo nazionale. Attualmente è coordinatore provinciale della Lega.

Dal 2007 lavora quasi prevalentemente sul mercato romano, per grandi gruppi industriali e commerciali. La base della sua attività imprenditoriale è proprio Avezzano, è recente un investimento immobiliare nella zona del Nucleo industriale, dove avrà luce la nuova sede della Edil Global Service. Un’azienda certificata ISO 9001.

Attivo nel volontariato, è stato per diversi anni volontario alla Croce Rossa Italiana e alla Protezione civile.

È stato durante l’ultima visita di Matteo Salvini a L’Aquila che Genovesi ha ricevuto l’investitura ufficiale da parte del partito: “È stata una grande emozione – ha poi sottolineato il candidato sindaco ai microfoni de IlCapoluogo.it – perché essere incaricato di ricoprire un ruolo così importante dal nostro leader nazionale, per un uomo come me che ama in maniera incredibile la città di Avezzano, è motivo di orgoglio, ma anche di forte responsabilità. Sono pronto a raccogliere la sfida e spero che questo territorio possa finalmente fare quel cambio di passo che tutti aspettano”.